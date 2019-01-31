Керри: Демократия США может не пережить еще четыре года правления Трампа

Бывший госсекретарь США Джон Керри раскритиковал внешнеполитический курс президента Дональда Трампа, заявив, что тот "позорит страну на весь мир".

"Наша демократия может и не пережить еще четыре года правления Дональда Трампа", - приводит слова Керри Regnum.

Он добавил, что если Белый дом будет продолжать свою политическую линию, то США могут оказаться в международной изоляции.

Керри призвал членов Демократической партии США активней участвовать в грядущих президентских выборах в 2020 году, чтобы остановить "международный хаос", вызванный Трампом.

Ранее экс-директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что дела американского президента Дональда Трампа выглядят сейчас не лучшим образом. По его мнению, хозяин Белого дома прекрасно осознает, что его в скором времени "настигнет американское правосудие".

Напомним, ранее Дональд Трамп в беседах с помощниками признал угрозу своего возможного импичмента. Такой сценарий, по данным источников, президент США не исключил после перехода палаты представителей Конгресса под контроль демократов в 2019 году.