В Вашингтоне произошло нападение на китайскую делегацию

Начало очередного раунда торгово-экономических переговоров КНР и США было омрачено неприятным инцидентом. South China Morning Post передаёт, что на китайскую делегацию произошло нападение.

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Несколько человек, стоявших в акции протеста, попытались прорваться к выходившим из отеля делегатам, однако были остановлены сотрудниками службы безопасности. Обошлось без пострадавших.

Группа китайских чиновников, среди которых вице-премьер Госсовета Лю Хэ и председатель Народного банка И Ган, пробудет в Вашингтоне два дня, где вместе с американскими коллегами попробует минимизировать разногласия в экономических вопросах, ставшие причиной затяжной торговой войны.