31 Января 2019
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Второй кредитор требует банкротства "Овомира"

В Арбитражный суд Тюменской области поступил иск от московской компании "Импульс" с требованием банкротства общества "Овомир", которому принадлежат акции акции птицефабрики "Челябинская", передает корреспондент Накануне.RU.

В исковых требованиях говорится о задолженности "Овомира" в размере 2,1 млн руб.

Ранее иск о банкротстве"Овомира" направила компания "Деловой сервис".

Напомним, "Овомир" в 2013 г. учрежден "Корпорацией развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный"). Под управлением компании находились акции предприятий АПК, из которых Корпорация хотела создать сельхозкластер, в том числе акции птицефабрики "Челябинская" (доля в уставном капитале 94,13%).

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Второй кредитор требует банкротства "Овомира"

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Теги: Овомир, птицефабрика Челябинская, банкротство



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