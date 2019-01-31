Власти Читы ввели режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара

Режим чрезвычайной ситуации введен на полигоне твердых бытовых отходов в поселке Ивановка под Читой в связи с пожаром, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.

Такие меры рекомендовал принять городским властям губернатор Забайкальского края Александр Осипов после посещения полигона.

Возгорание произошло в ночь на 29 января. По информации краевого Минтерразвития, сегодня утром к тушению привлечено дополнительно 10 единиц большегрузной техники, бульдозер.

Полигон расположен в 15 километрах от города. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Забайкалью, площадь тления бытовых отходов составляет 4 гектара. Открытого горения нет, угроза населенным пунктам отсутствует.

Каждые три часа производится замер предельно допустимых концентраций загрязнения воздуха на территории Читы. Отмечается, что в настоящее время превышений ПДК не зафиксировано.

В августе в Новосибирске несколько дней тушили горящую свалку. Площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров.

В МЧС сообщали, что на дым от горящей свалки жалуются местные жители. Специалисты превышения предельно допустимых концентраций вредных примесей в воздухе не выявили.

В июне мусорный полигон горел под Саратовом: жители также жаловались на дым и запах.

Напомним, ранее в ходе "прямой линии" глава государства Владимир Путин назвал такие горящие полигоны "советским наследием", однако признал, что за почти 30 лет, прошедших с развала Союза, кардинально ничего не изменилось.