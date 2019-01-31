Власти Читы ввели режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара

31 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Сибирский ФО В России

Власти Читы ввели режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара

Режим чрезвычайной ситуации введен на полигоне твердых бытовых отходов в поселке Ивановка под Читой в связи с пожаром, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.

Такие меры рекомендовал принять городским властям губернатор Забайкальского края Александр Осипов после посещения полигона.

пожар на мусорном полигоне под Читой(2019)|Фото: ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Возгорание произошло в ночь на 29 января. По информации краевого Минтерразвития, сегодня утром к тушению привлечено дополнительно 10 единиц большегрузной техники, бульдозер.

пожар на мусорном полигоне под Читой(2019)|Фото: ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Полигон расположен в 15 километрах от города. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Забайкалью, площадь тления бытовых отходов составляет 4 гектара. Открытого горения нет, угроза населенным пунктам отсутствует.

пожар на мусорном полигоне под Читой(2019)|Фото: ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Каждые три часа производится замер предельно допустимых концентраций загрязнения воздуха на территории Читы. Отмечается, что в настоящее время превышений ПДК не зафиксировано.

В августе в Новосибирске несколько дней тушили горящую свалку. Площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров.

В МЧС сообщали, что на дым от горящей свалки жалуются местные жители. Специалисты превышения предельно допустимых концентраций вредных примесей в воздухе не выявили.

В июне мусорный полигон горел под Саратовом: жители также жаловались на дым и запах.

Напомним, ранее в ходе "прямой линии" глава государства Владимир Путин назвал такие горящие полигоны "советским наследием", однако признал, что за почти 30 лет, прошедших с развала Союза, кардинально ничего не изменилось.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Власти Читы ввели режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пожар, мусорный полигон, чита



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 443

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети