Пародист Максима Галкин ответил на обвинения о неуместности пародий на актрису Лию Ахеджакову

Российский пародист Максим Галкин ответил на обвинения актрисы Лии Ахеджаковой. Ранее артистка раскритиковала Галкина за неуместность пародий на нее.

Галкин отметил, что В России - свободное общество и пародии не запрещены. Напомним, Ахеджакова является ярым приверженцем демократии и открыто радовалась развалу СССР.

Как отметил Галкин, целями его пародий никогда не были высмеивание и издевательство над кем бы то ни было.

"Я в меру своих способностей иронизирую над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении", - добавил пародист.