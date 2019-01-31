Более 6 млрд рублей федеральных средств направят на реконструкцию челябинского аэропорта

Аэродром челябинского аэропорта планируют построить за год. Об этом в ходе визита в столицу Южного Урала заявил замминистра транспорта РФ Александр Юрчик, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Федеральный чиновник и губернатор Борис Дубровский осмотрели строительство аэродрома и нового терминала внутренних линий челябинского аэропорта. В настоящий момент на аэродроме заканчиваются работы по демонтажу старого покрытия.

Челябинский губернатор подчеркнул, что в решении вопросов, связанных со строительством аэродрома, важна федеральная поддержка.

"Мы сегодня видели, что работа там идет, но для нас важно, чтобы темпы наращивались", – отметил он.

Александр Юрчик рассказал, что федеральное финансирование только в транспортной части составит свыше 6 млрд руб.

"Первый этап реконструкции идет успешно, с опережением графика. Второй этап – с доведением аэродрома до третьей категории ИКАО, когда он сможет принимать самолеты практически в любое время года, – будет тоже эффективно реализовываться, и деньги в бюджете на реализацию этих проектов предусмотрены. Доведение их мы ждем в 2019 году, в ближайшее время. Аэродром построим за год. Расписано все буквально по дням, в том числе и финансирование", - подчеркнул он.

По словам гендиректора аэропорта Юрия Конькова, работы на объектах идут по графику или с опережением.