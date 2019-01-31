Бастующие ростовские дальнобойщики обратились к правительству РФ

В поселке Веселом Ростовской области 30 января прошло первое организованное собрание водителей зерновозов. До этого проводились стихийные акции протеста.

Собралось около 100 человек, с начала года большинство из них не выезжало на работу. Люди считают сложившуюся ситуацию в отрасли критической. Водители заявляют, что после снижения цен за перевозку зерна остались без доходов.

Участники собрания подготовили ряд предложений. Так, водители считают, что грузополучатель должен нести ответственность за перегруз наравне с грузоперевозчиком. Кроме того, они предлагают избавиться от посредников и остановить подорожание дизтоплива, системы "Платон" и платных дорог.

Еще одна проблема – перекупщики устраивают тендер на понижение, из-за чего падают расценки. Чтобы заработать, водитель должен везти 60-70 тонн груза, то есть превышать допустимую норму в полтора раза и более.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе дальнобойщики юга России объявили забастовку. В акции приняли участие водители из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края - они отказывались везти зерно из-за перегруза. По некоторым оценкам, эта забастовка сорвала в южных портах России отгрузку около 4% от месячных экспортных поставок.

В Российском зерновом союзе, между тем, "не заметили "забастовки. Акция не отразились на показателях отрасли, заявил президент союза Аркадий Злочевский, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU.

По его словам, в этой ситуации также не идет речь о массовости забастовок, и "сами же участвовавшие в этих заявлениях водители, декларировавшие эту якобы забастовку, прибежали к сельхозпроизводителям и заявили, что готовы грузить по прежним расценкам".