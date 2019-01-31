31 Января 2019
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

"Ноябрьскнефтегаз" освоит еще два участка на Ямале

"Газпром нефть" выиграла аукционы по трем участкам недр в ЯНАО: Северо-Стахановскому, Новоромановскому и Пухуцяяхскому.

Как сообщили Накануне.RU в компании, Северо-Стахановский лицензионный участок находится в Пуровском районе ЯНАО и примыкает к уже разрабатываемым "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазом" Стахановскому и Валынтойскому участкам. Извлекаемые ресурсы категории D1 (перспективные) оцениваются в 6,4 млн тонн нефти, 47,7 млрд кубометров газа и 3,6 млн тонн конденсата. На территории участка имеются два месторождения с извлекаемыми запасами нефти категории С1 – 0,597 млн тонн и категории С2 – 0,634 млн тонн.

Новоромановский участок расположен на территории Пуровского и Надымского районов. Извлекаемые ресурсы категории D1 составляют 4,6 млн тонн нефти, 0,5 млрд кубометров газа и 0,04 млн тонн конденсата. На участке находится часть уже разрабатываемого "Ноябрьскнефтегазом" Романовского месторождения. При освоении нового актива будет использоваться инфраструктура прилегающих участков, которые принадлежат компании.

карта участков(2019)|Фото: Газпром нефть

"Стратегия развития ресурсной базы предприятия предусматривает как доизучение уже разрабатываемых объектов, так и неорганический рост, – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Александр Шушаков. – Наши специалисты оценивают возможные перспективы территорий, сопряженных с имеющимися у компании лицензионными участками, с целью дальнейшего прироста запасов и увеличения нефтедобычи".

Пухуцяяхский участок расположен в Тазовском районе и является частью масштабного поискового кластера "Газпром нефти" на северо-востоке Гыдана. Территория нового актива характеризуется слабой степенью изученности и значительной удаленностью от объектов транспортной и нефтегазовой инфраструктуры. На первом этапе в рамках изучения актива "Газпром нефть" проведет комплекс сейсморазведочных работ для уточнения геологического строения и ресурсного потенциала.

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"Ноябрьскнефтегаз" освоит еще два участка на Ямале

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Теги: Ноябрьскнефтегаз, Газпром нефть, участок



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