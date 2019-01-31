"Ноябрьскнефтегаз" освоит еще два участка на Ямале

"Газпром нефть" выиграла аукционы по трем участкам недр в ЯНАО: Северо-Стахановскому, Новоромановскому и Пухуцяяхскому.

Как сообщили Накануне.RU в компании, Северо-Стахановский лицензионный участок находится в Пуровском районе ЯНАО и примыкает к уже разрабатываемым "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазом" Стахановскому и Валынтойскому участкам. Извлекаемые ресурсы категории D1 (перспективные) оцениваются в 6,4 млн тонн нефти, 47,7 млрд кубометров газа и 3,6 млн тонн конденсата. На территории участка имеются два месторождения с извлекаемыми запасами нефти категории С1 – 0,597 млн тонн и категории С2 – 0,634 млн тонн.

Новоромановский участок расположен на территории Пуровского и Надымского районов. Извлекаемые ресурсы категории D1 составляют 4,6 млн тонн нефти, 0,5 млрд кубометров газа и 0,04 млн тонн конденсата. На участке находится часть уже разрабатываемого "Ноябрьскнефтегазом" Романовского месторождения. При освоении нового актива будет использоваться инфраструктура прилегающих участков, которые принадлежат компании.

"Стратегия развития ресурсной базы предприятия предусматривает как доизучение уже разрабатываемых объектов, так и неорганический рост, – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Александр Шушаков. – Наши специалисты оценивают возможные перспективы территорий, сопряженных с имеющимися у компании лицензионными участками, с целью дальнейшего прироста запасов и увеличения нефтедобычи".

Пухуцяяхский участок расположен в Тазовском районе и является частью масштабного поискового кластера "Газпром нефти" на северо-востоке Гыдана. Территория нового актива характеризуется слабой степенью изученности и значительной удаленностью от объектов транспортной и нефтегазовой инфраструктуры. На первом этапе в рамках изучения актива "Газпром нефть" проведет комплекс сейсморазведочных работ для уточнения геологического строения и ресурсного потенциала.