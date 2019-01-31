31 Января 2019
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Общество В России

Росстат изменит методику оценки бедности

С 2020 г. Росстат может изменить методику оценки бедности в России, дополнив выборку новой категорией - женщинами с детьми до 6 лет. Это может привести к росту уровня бедности в стране.
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Около 80% семей за чертой бедности, — это семьи с детьми, говорил министр труда Максим Топилин. По оценкам экспертов, из всех семей с детьми категория женщин с детьми до шести лет наиболее уязвима, сообщает РБК. Начиная с семи лет, дети поступают в школу, где для учеников из низкообеспеченных семей действуют меры социальной поддержки, например, бесплатное питание.

Президент России Владимир Путин в майском указе поставил задачу добиться двукратного снижения уровня бедности к 2024 г. Сегодня в России используется концепция абсолютной бедности, когда доходы населения соотносятся с прожиточным минимумом. Альтернатива — концепция, используемая в странах ОЭСР и Евросоюза, где в качестве порога относительной бедности используется располагаемый доход, который составляет 60% от национального медианного дохода. Если бы Россия перешла на европейскую линию бедности, то уровень бедности повысился бы до 21,3%, оценивает директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень бедности в стране в 2018 г. показал снижение на 0,5%. В Минтруде оценили расходы на полное преодоление бедности в 800 млрд руб.

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Росстат изменит методику оценки бедности

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Теги: Росстат, бедность, Россия,



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