Патриарх Кирилл может в августе посетить Пермский край

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл может посетить Пермский край в августе, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на источник близкий к Пермской епархии.

По предварительной информации, патриарх проведет службу в Белогорском монастыре. В прошлом году его ждали на службу в честь 100-летия с даты освящения монастыря, однако визит был отменен.

Отметим, что о возможном визите патриарха, сообщал ранее его пресс-секретарь Александр Волков. В частности, он говорил, что патриарх Кирилл хочет посетить Чечню, Ингушетию, Осетию, Забайкальский край, Пермский край.