Патриарх Кирилл может в августе посетить Пермский край

31 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Приволжский ФО Пермский край

Патриарх Кирилл может в августе посетить Пермский край

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл может посетить Пермский край в августе, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на источник близкий к Пермской епархии.

По предварительной информации, патриарх проведет службу в Белогорском монастыре. В прошлом году его ждали на службу в честь 100-летия с даты освящения монастыря, однако визит был отменен.

Отметим, что о возможном визите патриарха, сообщал ранее его пресс-секретарь Александр Волков. В частности, он говорил, что патриарх Кирилл хочет посетить Чечню, Ингушетию, Осетию, Забайкальский край, Пермский край.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Патриарх Кирилл может в августе посетить Пермский край

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: патриарх Кирилл, служба, визит, Пермский край, Белогорский монастырь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 443

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети