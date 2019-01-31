С Свердловской области повысили тарифы на проезд в общественном транспорте

В городах Свердловской области в ближайшее время подорожает проезд в общественном транспорте. Региональная энергетическая комиссия утвердила новые предельные тарифы на перевозку пассажиров в городах региона, а также между муниципалитетами, передает корреспондент Накануне.RU

С предложением о повышении тарифов в РЭК обратились перевозчики, которых поддержали и органы местного самоуправления Свердловской области. Специалистами комиссии провели соответствующую экспертизу, в результате которой исключили экономически необоснованные расходы, и рассчитали предельные тарифы.

Теперь в городах области проезд в общественном транспорте будет стоить 20 руб. за одну поездку, а в пригородном сообщении – 2,26 руб. за 1 км.

Напомним, что ранее стоимость проезда в городском общественном транспорте составляла 18 руб. за поездку, а в пригородном сообщении - 2,10 руб. за 1 км. Эти тарифы не менялись с 2016 года.

Стоит отметить, что на Екатеринбург данные изменения не распространяются, так как в уральской столице проезд стоит 28 рублей. В конце 2018 года метрополитен обратился в РЭК с предложением поднять стоимость проезда в метро до 32 рублей, чтобы обновить подвижной состав.