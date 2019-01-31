Жители Челябинска могут получить "двойные" квитанции за тепло из-за смены единой теплоснабжающей организации

Жители Челябинска в январе 2019 года могут начать получать двойные квитанции за теплоснабжение. Это связано со сменой единой теплоснабжающей организации.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, c января текущего года АО "УТСК" утратило статус единой теплоснабжающей организации в зоне деятельности с кодом № 01. Статус ЕТО присвоен АО "УСТЭК-Челябинск".

Таким образом, челябинцам оплачивать тепловую энергию, потребленную до 1 января, в адрес АО "УТСК", после 1 января 2019 – в АО "УСТЭК-Челябинск". В мэрии предупредили, что в случае несвоевременной оплаты платежей перед АО "УТСК" в январе возможно получение "двойных" квитанций.

В этом случае горожан просят обращать особое внимание на период, за который произведено начисление, сумму, лицевой счет. В случае возникновения сомнений обратиться в расчетный центр предприятия.