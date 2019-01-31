СМИ: Москву предупредили о возможных перебоях с поставками продуктов

Из-за ужесточения правил движения грузового автотранспорта в Москве могут начаться перебои с поставками продуктов, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний.

Отсутствие части товаров в магазинах в сочетании с ростом цен грозит повышением социальной напряженности, отмечает источник издания на розничном рынке.

Главы союзов просят мэра Москвы Сергея Собянина провести совещание по этому вопросу с участием бизнеса, а до тех пор приостановить действие новых правил.

Источники газеты отмечают, что расходы на логистику составляют от 7 до 20% в цене продуктов в зависимости от категории. С учетом повышения НДС и роста стоимости топлива некоторые категории могут подорожать на 3-4% в первом полугодии.

Тем временем, продукты в первом квартале 2019 году могут подорожать на 8%. Прогноз дали эксперты "Руспродсоюза". К росту цен приведет повышение НДС, рост ставки до 20% скажется как на отпускных ценах, так и на стоимости сырья и упаковки.

"Это налог, который взимается по всей цепочке производства. Поэтому аналитики считают, что изменение НДС в результате дает от 4% до 12% повышения себестоимости", - сообщил ранее директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков.

Ранее глава Россельхознадзора предрек, что населению придется питаться кузнечиками. Сергей Данкверт сообщил, что экономические тенденции указывают на растущее расслоение общества, которое, по мнению главы ведомства, неизбежно приведет к расслоению по доступу к привычной пищи.