Минстрой: 30% тепловых сетей в России нуждаются в замене

Треть всех тепловых сетей в России нуждается в замене, ежегодно необходимо обновлять 4–5% инфраструктуры, подсчитали в Минстрое.

В ведомстве отмечают, что прорывы на теплосетях происходят именно из-за недофинансирования. В Минстрое считают действенным инструментом концессии - частные инвестиции в ЖКХ. Сегодня большинство соглашений заключены в муниципалитетах с хорошей тарифной базой и инвестиционным потенциалом, для малых городов и сельских поселений концессионный механизм непривлекателен, сообщают "Известия".

Сегодня единственное направление, на которое выделяются бюджетные средства, — это развитие системы очистки воды. в прошлом году существовал проект "ЖКХ и городская среда", в котором предусматривались определенные затраты на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Теперь из нацпроекта аббревиатура "ЖКХ" совсем исчезла.

Общая протяженность магистральных теплотрасс в России сегодня составляет примерно 50–60 тыс. км. Чтобы их все заменить, требуется порядка 2,5 трлн руб.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе около 16,7 тысяч жителей Твери остались без отопления из-за прорыва магистрального трубопровода. Ранее в Барнауле жители 52 многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды из-за повреждения трубопровода.