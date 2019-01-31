31 Января 2019
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Происшествия Пермский край

Прораба "ПромСтройМонтажа" судят за смерть рабочего на стройке пермского зоопарка

В Перми прорабу "ПромСтройМонтажа" вменяют смерть подчинённого, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

19 февраля прошлого года 55-летний рабочий, работавший на стройке пермского зоопарка, по указанию и под руководством обвиняемого выполнял строительно-монтажные работы. Он спустился в траншею глубиной 6 м, когда на него обрушился грунт стенок траншеи, который задавил пострадавшего. Он умер на месте.

Дело ушло в суд.

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Прораба "ПромСтройМонтажа" судят за смерть рабочего на стройке пермского зоопарка

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Теги: ПромСтройМонтаж, пермский зоопарк, стройка, гибель рабочего



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Ранее 20.02.2018 09:25 Мск На стройке пермского зоопарка погиб рабочий

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