Apple снизит цены на iPhone в России

Apple может снизить в России рекомендованные цены на свои смартфоны.

Как ожидается, гаджеты подешевеют на 5-10% уже в феврале. Однако, как сообщил руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин, это не изменит ситуацию с падением продаж компании на российском рынке.

Ранее глава Apple Тим Кук сообщил, что компания планирует снизить цены на некоторые флагманские модели iPhone в странах, где национальные валюты сильно обесценились по отношению к доллару.

По словам специалистов, сегодня средняя цена продаваемого в России смартфона составляет 15 тыс. руб. Таким образом, даже после незначительного снижения цены, новинки Apple останутся за пределами комфортных значений для абсолютного большинства российских покупателей.

Как говорит Рябинин, самая продаваемая сейчас в России модель смартфона Apple - старый iPhone 6, сообщает РИА "Новости".