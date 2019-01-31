31 Января 2019
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра

В Нижневартовске введен режим повышенной готовности из-за 46-градусных морозов

В Нижневартовске прогнозируется существенное похолодание.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении ГО и ЧС, температура опустится до -46 градусов. При этом морозы продержатся до 6 февраля.

В связи с этим в городе вводится режим повышенной готовности. Его цель - обеспечить безопасность местных жителей, снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшить их возможные последствия.

До 6 февраля в городе будет работать оперативный штаб, который позволит быстро реагировать на потенциальные чрезвычайные ситуации. На объектах и системах жизнеобеспечения города будет усилено дежурство аварийных бригад, в случае возникновения крупных автоаварий задействуют мобильный пункт обогрева.

Спасатели советуют одеваться и обуваться теплее, не злоупотреблять спиртными напитками, а также не курить на морозе.

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В Нижневартовске введен режим повышенной готовности из-за 46-градусных морозов

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Теги: морозы, прогноз погоды



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