Житель Екатеринбурга едва не сгорел в квартире из-за вспыхнувшего телевизора

Вечером 30 января на пульт диспетчера службы пожаротушения Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании в двухэтажном доме на станции Кольцово, 7.

Как сообщили Накануне.RU в центре спасения "Сова", к месту выехали пожарные. В этот момент из окон квартиры на первом этаже валил густой черный дым. Подъезд также был окутан дымом.

Спасатели эвакуировали семь человек, а еще двоих - спасли.

По предварительной информации, в квартире загорелся телевизор. Мужчина, находившийся в помещение, надышался угарным газом и был госпитализирован.