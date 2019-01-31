Трамп поздравил Гуайдо с "историческим вступлением в должность президента"

Американский президент Дональд Трамп поговорил по телефону с лидером оппозиции Венесуэлы и спикером парламента Хуаном Гуайдо, который называет себя временным главой государства.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в ходе беседы была достигнута договоренность поддерживать связь на фоне новых запланированных акций протеста и восстанавливать двухсторонние отношения. Как отмечается, Трамп поговорил с Гуайдо, чтобы показать свою решительную поддержку борьбы за восстановление демократии.

Американский лидер также поздравил оппозиционера с "историческим вступлением в должность президента". В ответ Сандерс поблагодарил Трампа и отметил важность массовых протестов.

Как ожидается, следующие митинги против действующего президента Николаса Мадуро состоятся 30 января и 2 февраля, сообщает РИА "Новости".

Ранее Мадуро сообщил, что Трамп приказал правительству Колумбии его убить. Мадуро отметил, что если с ним что-либо произойдет, то нести всю ответственность за это будут Трамп и колумбийский лидер Иван Дуке.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. В США уже признали легитимность действий Гуаидо.

21 января в Венесуэле начались массовые протесты против действующей власти. Законный президент Венесуэлы заявил, что готов общаться с оппозицией и сесть за официальный стол переговоров.