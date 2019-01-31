Трамп поздравил Гуайдо с "историческим вступлением в должность президента"

31 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Скончался член ГКЧП Александр Тизяков

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика За рубежом

Трамп поздравил Гуайдо с "историческим вступлением в должность президента"

Американский президент Дональд Трамп поговорил по телефону с лидером оппозиции Венесуэлы и спикером парламента Хуаном Гуайдо, который называет себя временным главой государства.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в ходе беседы была достигнута договоренность поддерживать связь на фоне новых запланированных акций протеста и восстанавливать двухсторонние отношения. Как отмечается, Трамп поговорил с Гуайдо, чтобы показать свою решительную поддержку борьбы за восстановление демократии.

Американский лидер также поздравил оппозиционера с "историческим вступлением в должность президента". В ответ Сандерс поблагодарил Трампа и отметил важность массовых протестов.

Как ожидается, следующие митинги против действующего президента Николаса Мадуро состоятся 30 января и 2 февраля, сообщает РИА "Новости".

Ранее Мадуро сообщил, что Трамп приказал правительству Колумбии его убить. Мадуро отметил, что если с ним что-либо произойдет, то нести всю ответственность за это будут Трамп и колумбийский лидер Иван Дуке.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. В США уже признали легитимность действий Гуаидо.

21 января в Венесуэле начались массовые протесты против действующей власти. Законный президент Венесуэлы заявил, что готов общаться с оппозицией и сесть за официальный стол переговоров.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Трамп поздравил Гуайдо с "историческим вступлением в должность президента"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Венесуэла, переворот, столкновения, Дональд Трамп, Хуан Гуайдо



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.01.2019 11:12 Мск Мадуро заявил о готовности переговоров с оппозиционными силами Венесуэлы

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 435

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети