Депутаты предложили сбивать беспилотники во время митингов

В Госдуме разработали проект закона, который будет позволять сотрудникам правоохранительных органов сбивать бесплилотники, запущенные над местом проведения митингов и других публичных мероприятий.

Документ разработан группой депутатов во главе с председателем комитета Василием Пискаревым и парламентарием Николаем Ковалевым. Законопроект должен быть внесен в Госдуму в ближайшее время.

О необходимости ограничений полиция должна будет сообщить в Росавиацию и организаторам массового мероприятия.

Также в Госдуме предлагают наделить полномочиями по регулированию использования беспилотников Росгвардию, Федеральную службу охраны и Федеральную службу безопасности для "защиты жизни, здоровья и имущества граждан, проведения неотложных следственных действий, оперативно-розыскных и антитеррористических мероприятий", сообщает "Новая газета".