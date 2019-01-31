31 Января 2019
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Политика В России

В Минтруде посоветовали чиновникам думать, а потом говорить

Глава Минтруда Максим Топилин считает, что чиновникам нужно думать прежде, чем говорить.

Так он прокомментировал инциденты с некорректными высказываниями некоторых региональных и федеральных чиновников.

"Это вопрос поведения и, наверное, собственного ощущения - что вообще надо говорить и где, нужно, прежде чем говорить, подумать. Вот и все. Ведь любые острые вещи, а их у нас немало, надо обсуждать с обществом. Просто надо делать это нормально, человеческим образом", - отметил Топилин, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в октябре 2018 года после обсуждения размера прожиточного минимума для неработающих пенсионеров покинула свой пост министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова, по словам которой, 3,7 тыс. руб. достаточно "для минимальных физиологических потребностей". Ей также принадлежат слова: "макарошки стоят всегда одинаково".

Спустя месяц руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с волонтерами заявила, что государство "ничего не должно" подрастающему поколению. Ей также пришлось покинуть свой пост.

В декабре минувшего года самарский министр Марина Антимонова посоветовала недовольным размером пособий на детей завести огород.

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В Минтруде посоветовали чиновникам думать, а потом говорить

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Теги: Минтруд, Максим Топилин, чиновники



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