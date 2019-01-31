Составлен рейтинг самых безопасных стран мира

31 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Скончался член ГКЧП Александр Тизяков

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России За рубежом

Составлен рейтинг самых безопасных стран мира

Названы самые безопасные страны мира.

Рейтинг составило издание Global Finance. Россия занимает в списке лишь 108-е место. Как отмечает журнал, это связано с высоким уровнем преступности и угрозы миру в стране, а также со спадом экономики. На первом месте расположилась Исландия. За ней идут Швейцария и Финляндия.

Также в ТОП-10: Португалия, Австрия, Норвегия, Катар, Сингапур, Дания и Новая Зеландия.

США занимают 65-е месте из-за высокого уровня преступности, а также высокой вероятности природной катастрофы.

Среди самых небезопасных стран - Гватемала, Йемен и Филиппины, сообщает РИА "Новости".

Рейтинг составлялся на основе вероятности военного конфликта, уровня угрозы для безопасности граждан, степени экономического развития, а также вероятности природных катастроф.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Составлен рейтинг самых безопасных стран мира

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: безопасность, страны, Исландия, Швеция, Финляндия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 435

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети