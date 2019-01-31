Составлен рейтинг самых безопасных стран мира

Названы самые безопасные страны мира.

Рейтинг составило издание Global Finance. Россия занимает в списке лишь 108-е место. Как отмечает журнал, это связано с высоким уровнем преступности и угрозы миру в стране, а также со спадом экономики. На первом месте расположилась Исландия. За ней идут Швейцария и Финляндия.

Также в ТОП-10: Португалия, Австрия, Норвегия, Катар, Сингапур, Дания и Новая Зеландия.

США занимают 65-е месте из-за высокого уровня преступности, а также высокой вероятности природной катастрофы.

Среди самых небезопасных стран - Гватемала, Йемен и Филиппины, сообщает РИА "Новости".

Рейтинг составлялся на основе вероятности военного конфликта, уровня угрозы для безопасности граждан, степени экономического развития, а также вероятности природных катастроф.