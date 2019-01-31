31 Января 2019
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Экономика Дальневосточный ФО

Трутнев: Восточный экономический форум во Владивостоке ждут изменения

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что подготовил руководству страны предложения по изменению формата Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

По его словам, "форум будет другим". При этом Трутнев отказался сообщать подробности. "Мы готовим ряд предложений Путину, если он их поддержит, будем существенно кое-что в формате изменять", - сообщил полпред.

Он отметил, что изменения формата мероприятия нужны для того, чтобы не надоесть участникам мероприятия.

Известно, что в текущем году планирует существенно увеличить свое участие в форуме делегация из Индии, сообщает "Интерфакс".

С 4 по 6 сентября на острове Русский во Владивостоке пройдет уже пятый по счету Восточный экономический форум. В прошлом году в рамках мероприятия было подписано 220 соглашений на общую сумму 3 трлн 108 млрд руб.

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Трутнев: Восточный экономический форум во Владивостоке ждут изменения

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Теги: ВЭФ, форум, Владивосток



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