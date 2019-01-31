Опрос: более половины россиян опасаются войны

Опрос "Левада-центра" показал, что 56% россиян считают реальной угрозу нападения со стороны других стран.

39% в этом сомневаются или отрицают. При этом, 17% согласны, что в случае масштабной войны в ней могут применить ядерное оружие. 75% опрошенных уверены, что человечество этого не переживет. Впрочем, 88% респондентов, (максимум за все годы опросов), уверены, что российская армия может отстоять рубежи, сообщает "Эхо Москвы".

По словам социологов, за время исследований (с 2000 года), наибольший страх россиян перед войной был зафиксирован на фоне украинского Майдана и конфликта в Донбассе.

Как говорит социолог "Левада-центра" Денис Волков, нынешний высокий уровень опасений войны связан с общим ощущением конфликта с Западом и изоляции страны. "На фокус-группах часто можно услышать мнение, что война уже идет, только пока холодная, где США выступают против нас — "руками европейцев и украинцев", - отметил Волков.

Напомним, что о нераспространении ядерного оружия 190 стран договорились еще в 1968 году, договор был засвидетельствован и одобрен Генеральной Ассамблеей ООН. В договор не вступили Индия, Пакистан, Израиль, о своем выходе из него заявила КНДР. В договоре есть статьи, которые препятствуют распространению ядерного оружия, рассматривают возможности для "мирного" использования ядерной энергии.