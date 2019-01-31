Иностранец пытался ввезти в Приморье 700 кг лапши для продажи соотечественникам

Сотрудники таможни Приморского края задержали гражданина Северной Кореи, который пытался ввести почти 670 кг лапши.

Она предназначалась для продажи соотечественникам, находящимся в России. Инцидент произошел в железнодорожном пункте пропуска Хасан. При досмотре пассажирского вагона, который прибыл из КНДР, сотрудники таможенного поста обнаружили под нижними полками в каждом купе по 2-3 мешка лапши северокорейского производства, сообщает "Интерфакс".

По словам владельца товара, он вез лапшу для продажи. При этом продукты питания не были задекларированы, и значительно превышал норму провоза для личного потребления.

Правонарушителю грозит штраф. Лапшу направили на экспертизу.