Суд в Москве арестовал задержанного ранее сенатора Арашукова

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца задержанного ранее сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

Адвокаты предложили за Арашукова залог в размере 10 млн руб., однако им было отказано. Арашукову предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, убийстве и давлении нас свидетеля, сообщают "Известия".

Как считает следствие, Арашуков причастен к совершению убийств заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Также его обвиняют в давлении на свидетеля убийства Жукова.

Сенатор Рауф Арашуков, задержанный 30 января прямо в зале Совета Федерации, в последний момент пытался скрыться от представителей закона, об этом пишет Telegram-канал "Mash".

Сообщается, что внутрь зала не пустили представителей прессы. Никто не был в курсе того, что через несколько минут произойдет задержание, кроме председателя СФ Валентины Матвиенко.

После начала заседания в зал вошли Генпрокурор РФ и глава Следственного комитета. Силовики начали зачитывать состав обвинения, не называя в самом начале фамилию Арашукова.

Как только сенатор Арашуков услышал свою фамилию, он вскочил с места и попытался скрыться, убегая вначале наверх, а потом вниз. Поползновения Арашукова прервала Матвиенко. Она крикнула: "Рауф Раульевич. Сядьте на место".