Депутат Водолацкий рассказал, зачем Запад вбрасывает фейки о ЧВК «Вагнер»

Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий прокомментировал шумиху, поднятую в западных СМИ касаемо некой ЧВК «Вагнер». Напомним, ранее Reuters и другие издания утверждали, что именно сотрудники данной частной военной компании отправились в Венесуэлу на защиту действующего президента Николаса Мадуро. Также вагнеровцам приписывают связи с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, деятельность в Сирии и на юго-востоке Украины. Отметим, что подобные заявления ни разу не были подтверждены фактами.

Почему вообще поднялась волна о Венесуэле и некой ЧВК? В настоящее время в стране довольно сложная ситуация. Народ митингует с 21 января, часть граждан высказываются против Мадуро. Действующий лидер уже разорвал дипломатические отношения с США в ответ на их поддержку парламентария Хуана Гуайдо, объявившего себя временным главой государства. Россия, в свою очередь, осталась на стороне Николаса Мадуро.

Именно поддержка российской стороны и стала поводом для западных СМИ попытаться присовокупить к событиям ЧВК «Вагнер». Ведь если проследить за историей вбросов о данной компании, они всегда начинались с любого действия Москвы во внешней политике. Так было и с Сирией, и с юго-востоком Украины.

Удивительно, что западные СМИ не обратили внимание на настоящий конфуз советника президента по нацбезопасности США Джона Болтона. Он якобы случайно показал запись из своего личного блокнота, где было написано, что в Колумбию перебрасывают 5 тысяч американских военных. С таким масштабом предполагаемое присутствие ЧВК «Вагнер» в Венесуэле выглядит просто смешным и нелепым.

Виктор Водолацкий уверен, что информации про данную частную военную компанию, публикуемой в иноСМИ, верить просто нельзя. Америка еще с 2014 года имеет четкий план, как представить Россию страной-агрессором перед мировым сообществом. Вашингтон мечтает исполнять эту роль сам, но ответственность переложить именно на Москву, подчеркивает Водолацкий.

Проще говоря, на воре и шапка горит. Америка хочет отвлечь внимание от провальной деятельности своей ЧВК Blackwater в других странах. Например, в Сирии и Ираке. Распространяя дезинформацию о вагнеровцах, они заставляют людей забыть о блэквотеровцах. Россиянам американская ЧВК стала известна по событиям на Украине в 2014 году.

Водолацкий отметил, что заявления по данной теме всегда голословны. Ни разу не были предоставлены снимки участников ЧВК «Вагнер». Это лишь указывает на загадочность данной организации, не более. Напоследок депутат пожелал верить проверенным источникам, а не сомнительным личностям, позволяющим делать ничтожные на уровне международного права заявления.