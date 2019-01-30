В Екатеринбурге перед судом предстанут четверо обвиняемых в похищении владельца автостоянки

Первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СК) РФ по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении четырёх мужчин, обвиняемых в похищении человека и незаконном обороте оружия. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СК.

Установлено, что вечером 19 октября 2017 года фигурантами дела был похищен один из владельцев автостоянки, расположенной на улице Гражданской в Екатеринурге. Преступление, организованное одним из обвиняемым, ранее судимым местным жителем 1996 года рождения, было совершено на самой стоянке. Под надуманным предлогом злоумышленники вызвали владельца парковки на встречу, а затем, применив к нему физическое насилие, посадили в автомобиль "ВАЗ-21093" и увезли в Невьянский городской округ. В дальнейшем потерпевший был перемещён в другую автомашину и увезён в неизвестном направлении, где впоследствии был убит неустановленным лицом.

Поводом для похищения, по данным СК, послужило намерение обвиняемых принудить владельца автостоянки передавать часть прибыли от деятельности предприятия родственникам другого совладельца парковки, умершего незадолго до описываемых событий.

Кроме того, обвиняемому 1996 г.р. инкриминировано незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

Ещё один эпизод незаконного приобретения, хранения, перевозки и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов инкриминирован органами следствия обвиняемому 1962 г.р., который, как выяснилось, имел нестандартное огнестрельное оружие калибра 9 мм, изготовленное самодельным способом из газового пистолета модели ИЖ-79, а также 15 патронов промышленного производства.

Следствием проведён ряд судебных экспертиз, в частности, молекулярно-генетические, психолого-психиатрические и др. Также допрошено более 30-ти свидетелей, проведены осмотры мест происшествия и предметов, обыски, выемки, очные ставки и иные следственные мероприятия. Дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как отметили в пресс-службе СК, дело об убийстве похищенного владельца автостоянки выделено в отдельное производство и в настоящее время активно расследуется.