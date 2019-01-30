Молодая мама из Наро-Фоминска получила пять лет тюрьмы за умышленное травмирование своего ребёнка

Суд вынес приговор в отношении жительницы подмосковного Наро-Фоминска, признанную виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью собственному ребёнку. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

Установлено, что 25 ноября 2017 года молодые родители обратились в детскую поликлинику на приём к врачу-неврологу с жалобами на появление синяков в области скулы у их двухмесячного сына. В ходе осмотра врач обнаружил у мальчика множественные телесные повреждения, в том числе перелом левой ноги. Неврологом была незамедлительно вызвана бригада "скорой помощи", и ребёнка госпитализировали в реанимационное отделение горбольницы.

При проведении первоначальных следственных действий СК удалось установить причастность в совершении тяжкого преступления 18-летнюю мать, которая накануне из-за внезапно возникшей агрессии нанесла мальчику множественные удары по голове и телу.

Обвиняемая в ходе предварительного следствия полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Суд приговорил девушку к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.