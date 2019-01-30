30 Января 2019
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Политика В России

Адвокат Арашукова опроверг информацию о "забвении" сенатором русского языка

Защита сенатора Рауфа Арашукова назвала "ерундой" заявление Следственного комитета о том, что тот требовал переводчика.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, член Совфеда допрашивается в качестве обвиняемого по делам об убийстве зампреда общественного молодёжного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова. Помимо этого, Арашукову вменяются давление на свидетеля убийства Жукова и участие в организованном преступном сообществе. Ранее стало известно, что парламентарий потребовал переводчика, сославшись на недостаточное владение русским языком.

По словам адвоката обвиняемого, переводчик действительно присутствовал, но по приглашению следователя, а не обвиняемого.

"При мне он переводчика не просил, русским языком владеет хорошо", — передаёт "РИА Новости" слова юриста.

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Адвокат Арашукова опроверг информацию о "забвении" сенатором русского языка

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Теги: Рауф Арашуков, Совет Федерации, Совфед РФ, задержание, СКР



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