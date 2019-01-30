Зампреда правительства Ленинградской области подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

Зампреду правительства Ленинградской области Олегу Ковалю, курирующему ЖКХ и энергетику, предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом он сообщил перед заседанием суда, куда его доставил конвой, передает "Интерфакс".

Меру пресечения ему изберет Дзержинский районный суд Петербурга.

Коваль рассказал, что ему предъявлено обвинение по статье "мошенничество в особо крупном размере" по его работе в "Газпром газораспределение" шесть лет назад.