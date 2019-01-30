30 Января 2019
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Политика В России

Розничный кредитный портфель ВТБ в 2018 году вырос на 25%

Розничный портфель ВТБ в 2018 году вырос на 25%, заявил заместитель президента — председателя правления банка Анатолий Печатников.

Таким образом, по его словам, был опережён прирост рынка и сохранена структура кредитного портфеля организации.

Отмечается, что розничный портфель банка вырос до 2,8 трлн рублей.

"По средствам физлиц рынок показал двузначные темпы прироста — 10%, — передаёт слова Печатникова ТАСС. — Здесь хочется подчеркнуть успех розницы ВТБ, мы практически в 2,5 раза опередили рост рынка — 24% прироста. А если считать с инвестиционными продуктами, что тоже можно считать как привлечение средств, там у нас ещё на 702 млрд рублей портфель [увеличился]".

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Розничный кредитный портфель ВТБ в 2018 году вырос на 25%

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Теги: ВТБ, розничный кредитный портфель



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