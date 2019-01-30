Одному из создателей ДНР отказано в гражданстве республики

МВД ДНР отказалось выдать паспорт гражданина республики одному из ее создателей, экс-спикеру Народного Совета Андрею Пургину. Об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте".

"Вот и закончилась моя эпопея с паспортом. Мне отказали в праве на жизнь, базовом праве человека. Просто и буднично я лишен всех документов", - написал Пургин.

Он обнародовал документ, выданный Ворошиловским районным отделом Донецкого городского управления МВД, где говорится, что заявление Пургина о выдаче ему паспорта отклонено, но причины не указаны.

В то же время в ответе указано, что это сделано на основании раздела IV Положения о паспорте гражданина ДНР. Он содержит перечень оснований для отказа в гражданстве. Большинство из них заведомо неприменимы к Пургину. Теоретически к нему могут относиться: пребывание в организациях, деятельность которых несовместима с конституционными принципами ДНР; участие в совершении или подготовке к совершению противоправных действий, содержащих хотя бы один из признаков экстремистской деятельности. Также допускается наличие иных оснований.

Пургин грустно пошутил, что скоро он сможет жить только "в рамках своего дома", так как на улице у него могут потребовать документы. На днях ему исполнилось 47 лет, и паспорт гражданина Украины уже больше года недействителен, а скоро истекает срок действия и украинского загранпаспорта.

Напомним, Пургин был смещен с поста спикера парламента в сентябре 2015 года. До 2014 года был многолетним лидером "Донецкой Республики", которая существовала в Донбассе полуподпольно. В сентябре 2014 года подписывал от ДНР первые минские соглашения.