В Сочи на свалке обнаружены питон и крокодил

В Сочи на свалке обнаружены мертвые питон и крокодил. Прокуратура Краснодарского края проводить проверку, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на представителя ведомства.

В прокуратуре подтвердили факт выброса животных. Ранее в соцсетях появились фотографии мертвых рептилий, лежащих в груде мусора на свалке в Сочи.

"Прокуратура проводит проверку, пытаемся определить лиц, которые допустили выброс животных, и тех, кто их туда положил", - сказал представитель ведомства.