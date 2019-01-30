Похищенную картину Куинджи передали в Русский музей

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", похищенная из Третьяковской галереи 27 января, передана Русскому музею, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В церемонии передачи участвовал директор Русского музея Владимир Гусев, директор Департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, а также представители МВД.

Кононов на церемонии передачи полотна поблагодарил полицейских за оперативное раскрытие преступление. "Благодарны, что эта картина возвращается в Музейный фонд Российской Федерации, в Русский музей", — сказал он.

Директор Третьяковки в свою очередь отметила, что это "уникальный случай, когда произведение было возвращено через шесть-восемь часов".

Как сообщало Накануне.RU, полотно украли днем 27 января. Смотрители даже не успели понять, что произошло. В полицию сообщили слишком поздно - к тому времени предполагаемый преступник уже скрылся.

Подозреваемый был задержан по "горячим следам". 31-летнего мужчину поймали в поселке Заречье Московской области. Он спрятал похищенную картину на стройке в Одинцовском районе, где ее нашли полицейские.