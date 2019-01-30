Патриарх Кирилл призвал дать особый правовой статус многодетным семьям

Патриарх московский и всея Руси Кирилл на VII Рождественских чтениях в Госдуме РФ призвал к введению льгот по выходу на пенсию многодетным матерям.

Он объяснил это тем, что "воспитание ребёнка требует большого личного подвига от его родителей".

"Поддерживаю законодательные инициативы, касающиеся льгот по выходу на пенсию для женщин, которые родили трёх и более детей", — цитирует "РИА Новости" предстоятеля РПЦ.

Напомним, что стартовавшая в начале текущего года в России пенсионная "реформа", предусматривающая повышение пенсионного возраста до 60 и 65 лет, также предусматривает льготы для многодетных матерей.