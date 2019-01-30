30 Января 2019
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Общество Центральный ФО

Следователи Владимирской области инициировали проверку после пожара в одной из школ

Следователи Владимирской области инициировали проверку по факту пожара в одной из школ Александровского района, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Возгорание, напомним, возникло сегодня днем в здании школы в поселке Красное Пламя. Как сообщало Накануне.RU, загорелся кабинет на втором этаже здания. Понадобилась эвакуация находившихся в школе. Пострадавших в ходе инцидента нет, сообщили в ведомстве.

"Будет дана объективная и принципиальная оценка действиям (бездействию) должностных лиц образовательного учреждения, администрации Краснопламенского сельского поселения и органов местного самоуправления Александровского района на признаки халатности", - говорится в сообщении.

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Следователи Владимирской области инициировали проверку после пожара в одной из школ

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Теги: Владимирская область, пожар, школа, СКР



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