Черышев – о выходе в полуфинал Кубка Испании: "Волшебная ночь!"

Полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев кратко прокомментировал выход клуба в полуфинал Кубка Испании, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что накануне ночью "Летучие мыши" в ответном матче четвертьфинала турнира одержали волевую победу над "Хетафе" со счётом 3:1 (3:2 по сумме двух встреч). Сам полузащитник сборной России вышел во втором тайме на замену (при счёте 0:1) и отметился голевой передачей.

"Волшебная ночь!" - написал Черышев в своём аккаунте в социальной сети "инстаграм".