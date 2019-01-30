30 Января 2019
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Спорт

Черышев – о выходе в полуфинал Кубка Испании: "Волшебная ночь!"

Полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев кратко прокомментировал выход клуба в полуфинал Кубка Испании, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, что накануне ночью "Летучие мыши" в ответном матче четвертьфинала турнира одержали волевую победу над "Хетафе" со счётом 3:1 (3:2 по сумме двух встреч). Сам полузащитник сборной России вышел во втором тайме на замену (при счёте 0:1) и отметился голевой передачей.

"Волшебная ночь!" - написал Черышев в своём аккаунте в социальной сети "инстаграм".

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Черышев – о выходе в полуфинал Кубка Испании: "Волшебная ночь!"

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Теги: Денис Черышев, Валенсия, Хетафе, Кубок Испании



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