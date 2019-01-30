30 Января 2019
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Происшествия Северо-Западный ФО

В Петербурге по обвинению в убийстве собственного сына арестована женщина

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в убийстве собственного ребёнка. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии следствия, 31-летняя обвиняемая, имея умысел на причинение смерти своему годовалому сыну, оставила его без надлежащего присмотра, а также без ухода и питания. В результате 28 января ребёнок скончался, предположительно, от истощения.

Женщине предъявлено обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство), и в отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, в том числе дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц компетентных органов и профильных служб, уполномоченных осуществлять надзор за неблагополучными семьями.

Назначена судмедэкспертиза с целью установления причин смерти мальчика, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование дела продолжается.

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В Петербурге по обвинению в убийстве собственного сына арестована женщина

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Теги: СКР, Санкт-Петербург, убийство, убийство ребёнка



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