Минтруд: Число бедных в РФ с 2000-х существенно не снижалось

Последнее существенное сокращение числа бедных россиян произошло в 2000-е годы, заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин.

Читайте также: Почти четверть россиян тратит больше половины доходов на продукты питания

В частности, он напомнил о "серьёзном" росте реальной заработной платы в тот период.

"Сейчас нам предстоит совершенно на другом уровне совершить прорыв, чтобы 10 млн из 20 млн человек, которые живут за чертой бедности, преодолели эту ситуацию", — передаёт ТАСС слова министра.

Топилин также отметил, что по статистике вся концентрация бедного населения приходится на семьи с детьми, а также на сельскую местность.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в середине месяца глава Минтруда в рамках Гайдаровского форума заявил, что для полного преодоления бедности в России необходимы средства в объеме 800 млрд руб. Таким образом он прокомментировал слова вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что за последние девять месяцев уровень бедности в стране показал снижение на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.