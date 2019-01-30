Следствие будет ходатайствовать о продлении ареста Кокорину и Мамаеву

Следователи МВД будут ходатайствовать о продлении ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, напавших на сотрудников Минпромторга в октябре 2018 года. Об этом сообщил один из адвокатов Кокорина Андрей Ромашов, передает ТАСС.

С таким ходатайством следователь намерен выступить на заседании Тверского суда на следующей неделе. "При этом он не уточнил, на какой срок попросит суд продлить срок ареста нашим подзащитным", - сказал адвокат.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 18 декабря суд оставил в силе решение о продлении ареста Кокорина и Мамаева, спортсмены будут находиться в изоляторе до 8 февраля.

Футболистам предъявлено обвинение в избиении водителя одной из ведущих "Первого канала" Виталия Соловчука и главы департамента Минпромторга Дениса Пака, а также в хулиганстве. Адвокат сообщил о найденных прокуратурой нарушениях в деле Кокорина-Мамаева.