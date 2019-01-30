30 Января 2019
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Эффектный гол Головина не спас "Монако" от вылета из Кубка французской лиги

Александр Головин впервые отличился после перехода в ФК "Монако", однако это не спасло клуб от поражения против "Генгама" в Кубке французской лиги, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Уже к 15-й минуте "Монако" остался в меньшинстве: полузащитник Вильям Ванкёр схлопотал прямую красную карточку. Однако гостям два раза за первый тайм удалось поразить ворота соперников. Забитые мячи в активе Маркуша Лопеша и Головина. Гол россиянина получился эффектным: контратака "монегасков" завершилась точным ударом в ближнюю девятку ворот соперника. Итог — 0:2 к перерыву.

Во втором тайме "Генгам" активизировался и сумел отыграть два мяча усилиями Александра Менди и Маркуса Тюрама. Матч завершился со счетом 2:2 в основное время. Соперникам пришлось выявлять победителя в серии 11-метровых ударов, где в итоге сильнее оказался "Генгам" (5:4). Отметим, что Головин не принимал участие в послематчевых пенальти, так как был заменен на 78-й минуте встречи.

Второй финалист турнира определится в паре "Страсбург" — "Бордо". "Монако" же после поражения практически лишилось шансов на еврокубки на следующий сезон.

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Эффектный гол Головина не спас "Монако" от вылета из Кубка французской лиги

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Теги: Александр Головин, гол, ФК Монако, Кубок французской лиги



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