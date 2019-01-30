Канделаки о задержании Рауфа Арашукова: "На беговых дорожках мы говорили о совсем других вещах"

Продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки (43) прокомментировала свои отношения с подозреваемым в убийствах и участии в преступном сообществе сенаторе Рауфом Арашуковым.

В своем телеграмм-канале Тина пишет: "Не первый день знаю Рауфа, с которым мы по-соседски общались, вместе худели и бегали по утрам. Я всегда знала его, как очень общительного и дружелюбного человека. Разумеется, новость о том, что Рауфа Арашукова подозревают в серьезном преступлении, стала для меня печальным сюрпризом.

Вообще, если эпизоды, свидетельствующие о наведении порядка в стране у многих вызывают чувство страха и отсутствия безопасности, то у меня на сей счет совершенно противоположные чувства", - пишет Канделаки и тут же переходит на тему "наведения порядка в стране":

"За последние десять-двадцать лет у меня появилась куча знакомых с самолётами, вертолётами и яхтами - из самых разных сфер. Я по-прежнему иногда слышу в контексте обсуждения чьих-то несметных сокровищ с придыханием добавляемую фразу: "ну его-то не тронут, он на самом верху договорился". Но ребята, прошла хренова туча лет, очнитесь. Мы давно живём в другой стране. Пора понять: нет никакого "верха", с которым можно "договориться" (какой-нибудь господин Улюкаев соврать не даст). Сегодня есть закон, и он работает. И повод для беспокойства есть у каждого, кто хоть раз его нарушал".

Рауф "по-соседски" катает Тину на тракторе

Медиа-менеджер утверждает:В силу профессии, что сделала меня видимой частью публичного медиапространства, я знакома с огромным количеством политиков, бизнесменов, губернаторов - в том числе и с Кавказа. О возможных противоправных действиях этих людей в прошлом, я, безусловно, не знаю и знать не могу (мне просто неоткуда, да и неинтересно), как и ничего подобного не знала и о Рауфе Арашукове. На беговых дорожках мы, видите ли, говорили о совсем других вещах.

Вижу, как в телеграм-каналах с утра уже началась привычная заварушка. Вижу, как многие "профессиональные бойцы" телеграм-баталий используют мои с Рауфом фотографии из инстаграма.

Я их даже удалять не буду. Мне скрывать нечего - деятельности прозрачней, чем моя, ещё поискать. При этом я верю в справедливость и не верю в безнаказанность.

Не нарушайте закон, чтобы не стать следующим. Это совет всем. Потому что вы обязательно станете. Сейчас в России всё работает именно так".