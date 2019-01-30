Депутат: Замена маршрутки 024 муниципальным транспортом состоялась

Депутат городской думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин заявил, что замену маршрутки №024 (2 Новосибирская - Хладокомбинат№3) на муниципальный транспорт можно считать состоявшейся. По его словам, он провел опрос жителей - личный и по телефону.

"Замена 024 маршрутки муниципальным общественным транспортом состоялась! Автобусы вышли на линию в соответствии с графиком, интервал движения в прежних параметрах", - написал Сергин в соцсетях.

Вместе с тем, по его словам, автобусы большой вместимости заполнены "не под завязку". Как считает парламентарий, видимо, люди пока не до конца поверили, что маршрут может быть возвращен.

Напомним, мэрия ликвидировала рейс 024, для его замены с 28 января внесены изменения в маршрут автобуса №57А, он должен следовать до улицы Новосибирской 2-ой на Вторчермете. А северную часть маршрута 024 должен заменить автобус №012 по маршруту "Академический – Заречный". С пятницы, 1 февраля, в Екатеринбурге запустят 012 маршрут, который будет вместо прежнего маршрута ходить от хладокомбината №3 через вокзал и центр уральской столицы в Академический.