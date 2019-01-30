Обвиняемый в убийствах сенатор Арашуков потребовал переводчика - плохо знает русский

Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч.4 ст.309 УК РФ (давление на свидетеля), ч.2 ст.105 УК РФ (убийство). Как сообщают в Следственном Комитете, сенатор допрашивается именно в качестве обвиняемого по делам об убийстве заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника Президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова. Помимо этого Арашукову вменяются давление на свидетеля убийства Жукова и участие в организованном преступном сообществе.

Парламентарий потребовал переводчика, так как не владеет в достаточной степени русским языком. В настоящее время такой специалист предоставлен обвиняемому.

Сообщается, что дело, долгое время остававшееся нераскрытым было передано в Москву опытным следователям Главного следственного управления СК России по личному указанию Председателя СК России. Только после этого доказательства причастности сенатора к организации убийств.

Отец сенатора Рауль Арашуков подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.210 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием своего служебного положения), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Он может быть причастен к хищениям природного газа ПАО "Газпром", ущерб от которых за несколько лет может составить более 30 млрд рублей (напомним, долги потребителей газа в Чеченской республике были списаны на второе меньшую сумму – 9 млрд).

Расследованием указанных дел занимаются более двухсот следователей и оперативных сотрудников. Сейчас следователи устанавливают другие эпизоды преступной деятельности фигурантов и пытаются определить других лиц, возможно, причастных УК данным преступлениям.