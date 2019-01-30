В Челябинске суд отложил на февраль рассмотрение иска о запрете деятельности Томинского ГОК

Арбитражный суд Челябинской области отложил на 19 февраля судебное разбирательство по иску о запрете деятельности Томинского ГОК, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

"Стороны заявили процессуальные ходатайства и отложили на 19 февраля для подготовки возражений и дополнений", - рассказал Накануне.RU лидер движения "Стоп-ГОК" Василий Московец.

В суд с исковым заявлением обратилась челябинская организация "Экологический консалтинг", которая просит запретить деятельность АО "Томинский ГОК", как создающую опасность причинения вреда окружающей среде в будущем.