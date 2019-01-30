"Почта России" предложила увеличить тарифы на пересылку писем и бандеролей

ФАС России может утвердить увеличение тарифов на пересылку писем и бандеролей внутри страны. Соответствующий проект инициативы опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомство с вопросом об увеличении предельных максимальных тарифов на регулируемые услуги почтовой связи в 2019 году обратилась "Почта России", предприятие предложило увеличить тарифы на услугу общедоступной почтовой связи (с учётом инвестиционной составляющей) в среднем на 17,2%.

"По результатам проведенных расчетов предлагается увеличить тарифы на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей) на 6,1%", - говорится в пояснительной записке к проекту акта.