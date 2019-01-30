Нижневартовск представит "oil-туры" на всероссийской конференции о продвижении региональных брендов

Глава Нижневартовска Василий Тихонов улетел в Москву на III всероссийскую конференцию "Продвижение региональных и товарных брендов России: фактор развития малых городов и поселений". На ней речь пойдёт о том, как привлечь в небольшие города туристов, и у столицы Самотлора есть, что предложить путешественникам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Заседание пройдёт сегодня. Темой разговора станет брендирование малых городов, роль общественности в создании брендов, создание туристических брендов на основе экономики впечатлений и другие. По мнению Василия Тихонова, для Нижневартовска и Нижневартовской агломерации эта тема – перспективное направление развития. Бренд города – открытие Самотлорского месторождения. Его надо развивать. Глава уверен, что малые города способны стать туристическими центрами. Для превращения Нижневартовска в такой город власти будут работать с общественностью, бизнесом, учеными.

"Необходимо проанализировать свои возможности и определить, в чем наши главные конкурентные преимущества в сравнении с другими небольшими городами", - сказал Тихонов.

Депутат думы столицы Самотлора, председатель комитета по туризму торгово-промышленной палаты Югры Василий Сочилин отметил, что сейчас в городе развиваются так называемые oil-туры.

"Экскурсия "Нижневартовск – нефтяная столица России" на Самотлорское месторождение пользуется популярностью. Этот бренд может привлечь в город и новые инвестиции, и новых туристов. Кстати, у нас, как и, например, в Калужской области, есть свой сувенир. Если в Калуге это пастила, то у нас – югорская нефть в специальных колбах", - заявил Сочилин.