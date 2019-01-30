30 Января 2019
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Росатом обсудил с ТМК и Группой Синара перспективы взаимодействия в научно-технической сфере

В уральской столице прошло совещание представителей Трубной Металлургической Компании (ТМК), Группы Синара и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", на котором обсуждались вопросы технологического развития, импортозамещения, перспективные проекты и возможности кооперации при реализации проектов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТМК.

В рамках встречи были представлены проекты по аддитивным технологиям, материаловедению, композитным материалам, электротехнике и АСУТП, цифровым платформ и т.д.

совещание представителей ТМК, ГК Синара и Росатома(2019)|Фото: tmk-group.ru

Кроме этого, вчера представители "Росатома" посетили Северский трубный завод (входит в ТМК), который выпускает широкий спектр высокотехнологичной трубной продукции, и завод "Уральские локомотивы" (совместное предприятие ГК Синара и компании Сименс), производящий скоростные электропоезда "Ласточка", а также новые грузовые электровозы.

Северский трубный завод (входит в ТМК)(2019)|Фото: tmk-group.ru

завод "Уральские локомотивы"(2019)|Фото: tmk-group.ru

завод "Уральские локомотивы"(2019)|Фото: tmk-group.ru

По словам генерального директора ТМК Александра Ширяева, встреча представителей компаний должна стать началом продуктивного и взаимовыгодного сотрудничества.

"У ТМК, Группы Синара и Росатома как высокотехнологичных компаний, делающих упор на инновационную деятельность, несомненно, есть точки соприкосновения и значительный потенциал для реализации проектов по созданию конкурентоспособной продукции в различных направлениях", — пояснил Ширяев.

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Росатом обсудил с ТМК и Группой Синара перспективы взаимодействия в научно-технической сфере

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Теги: Трубная металлургическая компания, Группа Синара, Росатом, сотрудничество, научно-техническая сфера



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