30 Января 2019
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Политика Центральный ФО

Москвичи выступили против сноса исторического корпуса старейшего центра лечения пожилых людей

Москвичи выступают против сноса исторического корпуса Московского клинического научно-практического центра им. А.С. Логинова, бывшего советского гериатрического центра. Подписи под соответствующей петицией собирают горожане. В обращении указано, что рядом с больницей на улице Новогиреевская висит объявление о строительстве нового корпуса.

"С недавнего времени главное здание больницы (2 корпус), построенное в 1957 году, стоит с открытыми окнами, пустое. При том снегопаде и метели, которые прошли 26.01.2019, мы считаем, что это умышленное доведение здания до аварийного состояния", - говорится в петиции.

Авторы также напоминают, что Московский клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова, бывшая 60-я больница - единственная в Москве и стране гериатрическая поликлиника с уникальным опытом лечения пожилых людей.

В петиции также цитируется ответ на запрос горожан, поступивший от главы управы Перово. Согласно ему, исторический корпус больницы якобы не соответствует "современным требованиям медицинских технологий для комфортного и современного лечения больных", и нет возможности провести капитальный ремонт.

Москвичи сообщают, что в 2014 году больницу уже якобы собирались либо сносить, либо оптимизировать. Горожане тогда также собирали подписи под петицией. Под ней подписалось около 11 тыс. человек, решение было отменено.

В самой больнице Накануне.RU не смогли оперативно прокомментировать петицию горожан и попросили отправить официальный запрос.

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Москвичи выступили против сноса исторического корпуса старейшего центра лечения пожилых людей

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Теги: Больница №60, Московская клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова



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